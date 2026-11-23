В июне 2025 года Вахитовский районный суд Казани по требованию «Татнефти» арестовал счета, недвижимость и иные активы АО «Петрус». По данным следствия, актив принадлежал Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), который обвинялся в хищении 800 тыс. тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта». В последующем с двумя другими фигурантами он был заочно осужден Альметьевским горсудом Татарстана за это преступление на 12 лет.