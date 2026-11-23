Что такое АО «Петрус»
Компания основана в 1994 году, зарегистрирована в подмосковных Мытищах. Входит в число крупнейших производителей ПЭТ-преформ (заготовки для пластиковых бутылок), крышек и гибких полимерных пленок в России. По итогам 2024 года, согласно отчетности компании, ее выручка составляла 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.
В июне 2025 года Вахитовский районный суд Казани по требованию «Татнефти» арестовал счета, недвижимость и иные активы АО «Петрус». По данным следствия, актив принадлежал Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), который обвинялся в хищении 800 тыс. тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта». В последующем с двумя другими фигурантами он был заочно осужден Альметьевским горсудом Татарстана за это преступление на 12 лет.
9 июля 2025 года указом президента Владимира Путина 100% акций АО «Петрус», принадлежавших кипрской Pet.Rus Plastic Holdings Ltd, были переданы во временное управление дочерней структуре «Татнефти» — ООО «СафПэт Актив».