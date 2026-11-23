Одним из главных героев очередного дня регулярного чемпионата НХЛ оказался российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров (№80). В гостевом матче, в котором его клуб победил — 6:3 — «Ванкувер Кэнакс», Канцеров сделал первый в своей североамериканской хоккейной карьере хет-трик, забив по голу в каждом из периодов. К заброшенным шайбам он также добавил голевую передачу. Эта карьера началась только в нынешнем сезоне. В «Чикаго» 22-летний Канцеров перешел из магнитогорского «Металлурга». В команде, входящей в число грандов КХЛ, он, несмотря на молодость, давно имел статус одного из лидеров, внеся огромный вклад в ее успех в розыгрыше Кубка Гагарина в 2024 году. В предыдущем сезоне Канцеров с 40 шайбами выиграл снайперскую гонку в отечественной лиге.