Российский новичок НХЛ сделал первый хет-трик
Одним из главных героев очередного дня регулярного чемпионата НХЛ оказался российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров (№80). В гостевом матче, в котором его клуб победил — 6:3 — «Ванкувер Кэнакс», Канцеров сделал первый в своей североамериканской хоккейной карьере хет-трик, забив по голу в каждом из периодов. К заброшенным шайбам он также добавил голевую передачу. Эта карьера началась только в нынешнем сезоне. В «Чикаго» 22-летний Канцеров перешел из магнитогорского «Металлурга». В команде, входящей в число грандов КХЛ, он, несмотря на молодость, давно имел статус одного из лидеров, внеся огромный вклад в ее успех в розыгрыше Кубка Гагарина в 2024 году. В предыдущем сезоне Канцеров с 40 шайбами выиграл снайперскую гонку в отечественной лиге.
В НХЛ Роман Канцеров тоже освоился довольно быстро. С первых матчей он получал достаточно много игрового времени, а в последнее время его роль превратилась в еще более важную. После того как в середине ноября тяжелую травму получил лидер «Чикаго» Коннор Бедард, Канцеров стал часто подменять его на позиции центрфорварда ведущего звена.
Эксперты — например, официального сайта НХЛ и ESPN — и раньше постоянно называли Канцерова в списке основных претендентов на приз лучшему новичку чемпионата. После матча с «Ванкувером» его котировки наверняка еще вырастут. Четыре набранных россиянином очка позволили ему выйти на первое место в рейтинге бомбардиров среди новичков. У Канцерова в активе уже 18 баллов (13 голов и 5 передач) в 24 сыгранных встречах. У ближайшего преследователя — Ивара Стенберга из «Сан-Хосе» — на два балла меньше.
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 12