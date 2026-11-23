Всего на участие в торгах поступило 11 заявок, все они соответствовали требованиям закупки. Предложения претендентов на лот варьировались от 7 руб. 70 коп. до 450 тыс. руб. Предпоследнее подала челябинский индивидуальный предприниматель (ИП) Полина Малолетнева — оно было всего на 5 коп. меньше, чем у победителя. Речь идет о владелице и руководительнице севастопольского ООО «УК "Квартал 47"». Также среди участников аукциона представлены собственник московского торговца машинами и оборудованием ООО «Машэкспортимпорт» Вадим Конаков (предложил 450,04 тыс. руб.), учредитель новосибирского торговца жидким котельным топливом ООО «Доволенский уголь» Александр Скуратовский (350,2 тыс. руб.), тюменский проектировщик ООО «Аватика» Любови Подлесной (175 тыс. руб.), еще один столичный ИП Артем Русских, занимающийся дополнительным образованием детей и взрослых (7 руб. 7 коп.), и другие.