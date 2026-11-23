Глава представительства МИД выкупил долю белгородских властей в ППК «Черноземье»
Согласно документации торгов, по итогам первого полугодия 2026 года ППК «Черноземье» выручила 521,3 млн руб. против 495 млн руб. годом ранее (+5,3%). Убыток составил 191,2 млн руб., что на 74,9% больше, чем в первом полугодии 2025-го (109,3 млн руб.). По данным об аффилированных лицах компании на 2017 год, 50,5% акций принадлежали ОАО «РЖД», 25,5% — АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3», которое в свою очередь подконтрольно минимущества Воронежской области, 10% — АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Оставшиеся 5%, согласно документации аукциона, у министерства имущественных и земельных отношений Липецкой области.
Из документации торгов также следует, что на счету ППК «Черноземье» одно активное судебное разбирательство. В начале 2026 года компания направила в Арбитражный суд Воронежской области иск к региональному министерству промышленности и предпринимательства на 56,7 млн руб. В эту сумму заявитель оценил ущерб от госрегулирования тарифов на железнодорожные перевозки в области в 2022 году. Иск принят к производству, в качестве третьих лиц привлечены министерство тарифного регулирования Воронежской области и ОАО «РЖД». Ближайшее заседание запланировано на 26 ноября.