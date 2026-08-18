Новым генеральным директором ППК «Черноземье» стал Михаил Пашкин

С 17 августа 2026 года генеральным директором АО «Пригородная пассажирская компания “Черноземье”» (ППК; обслуживает все регионы Черноземья, кроме Орловской области) является Михаил Пашкин. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее перевозчика возглавлял Виталий Шульгин, занимавший эту должность с 28 июля 2014 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В выписке указано, что 13 октября 2015 года господин Шульгин сменил статус генерального директора на временно исполняющего обязанности, а 26 января 2016 года вновь стал генеральным директором.

«Ъ-Черноземье» направил в ППК официальный запрос с просьбой назвать причины кадровых изменений.

По данным Rusprofile, АО ППК «Черноземье» было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2010 года. Уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. Данных об учредителях не представлено, однако на сайте общества указано, что оно является «дочкой» АО «РЖД». За 2025 год компания выручила 1 млрд руб.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что ППК завершила 2025 год с убытком 177,1 млн руб., после чего отменила более 30 пригородных поездов из-за роста стоимости аренды подвижного состава.

Мария Свиридова