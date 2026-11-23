На Ставрополье сохранят льготы сельским учителям на оплату ЖКУ
Сельские педагоги Ставропольского края продолжат получать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на прежних условиях. Региональные власти решили не менять действующий механизм после изучения ранее подготовленных предложений и обращений работников отрасли, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, неделю назад профильным ведомствам было поручено оценить возможные изменения и представить варианты решения вопроса с учетом позиции сельских учителей. По итогам этой работы глава региона распорядился сохранить существующий порядок предоставления компенсаций в полном объеме.