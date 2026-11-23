Два депутата заксобрания Прикамья вступили в «Единую Россию»
Губернатор Прикамья вручил партийные билеты шести новым членам партии «Единая Россия». Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, ими стали два депутата краевого парламента нового созыва: гендиректор ООО «СЗ “Ива-Девелопмент”» Алексей Скрипкин, а также директор пермского филиала удмуртской группы компаний «UDS-групп» Сергей Медведев.
Кроме этого, в «Единую Россию» вступили председатель пермского отделения Всероссийского общества глухих Ильдар Аскаров, методист ГТО и педагог Детско-юношеской спортивной школы Верещагинского округа Анна Давыдова, доводчик в ОДК «СТАР» Перми Александр Оборин и заведующий оториноларингологическим отделением №2 Краевой детской клинической больницы Александр Шишкин.