Кроме этого, в «Единую Россию» вступили председатель пермского отделения Всероссийского общества глухих Ильдар Аскаров, методист ГТО и педагог Детско-юношеской спортивной школы Верещагинского округа Анна Давыдова, доводчик в ОДК «СТАР» Перми Александр Оборин и заведующий оториноларингологическим отделением №2 Краевой детской клинической больницы Александр Шишкин.