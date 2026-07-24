Усадьбу графини Ластовской в Белгороде выставят на продажу за 1 рубль

В Белгороде ищут инвестора для возрождения усадьбы графини Ластовской — объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения, построенного предположительно в 1860-х годах. Памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Он будет выставлен на торги со стартовой ценой 1 руб. Об этом 24 июля рассказал мэр города Валентин Демидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

«Эта усадьба — удивительное место, где переплелись история и судьбы дворян, чудеса православных святынь, события Великой Отечественной войны и советского времени»,— написал господин Демидов в своем Telegram-канале.

По информации портала дом.рф, двухэтажное здание усадьбы на улице Везельской, 144 не оборудовано никакими инженерными коммуникациями и фактически не используется. Кадастровая стоимость ОКН составляет 5,9 млн руб. Усадьба графини Ластовской площадью 452 кв. м расположена на земельном участке у реки немногим менее 1,3 га. Кадастровая стоимость земли — 18,9 млн руб. Аренда участка для инвестора будет стоить 1 руб. в год на весь срок реставрации.

Усадьба представляла собой традиционное дворянское гнездо, окруженное садом и хозяйственными строениями. После революции 1917 года дом был национализирован, и некоторое время в нем размещалась библиотека. Во время Великой Отечественной войны в здании располагалась временная база немецких войск. Солдаты не только жили в комнатах, но и использовали дом как склад продовольствия. В послевоенные годы и до перестройки в усадьбе размещался детский дом, а в 1980-х в здании был организован конный клуб. В 1992 году решением областного Совета народных депутатов здание было принято под государственную охрану. В 2013 году правительство Белгородской области утвердило границы территории ОКН, а в 2015-м усадьба была признана предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

Торги планируют провести в третьем квартале 2026 года. Господин Демидов предложил потенциальным инвесторам варианты развития объекта в своем Telegram-канале.

«Что можно создать? Исторический отель, паломнический центр, культурно-событийное пространство с трапезной. Место, где соединяются дворянская история, духовная святыня и природа. Новый туристический бренд Белгорода»,— написал мэр города.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбовской области за 1 руб. продают главный дом усадьбы русского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое. Дом располагается на земельном участке площадью 3 360 кв. м, который относится к категории земель населенных пунктов.

Денис Данилов