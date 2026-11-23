Форвард «Локомотива» стал лучшим новичком недели КХЛ
Нападающий ярославского «Локомотива» Андрей Пустовой признан лучшим новичком одиннадцатой недели регулярного чемпионата КХЛ сезона 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В двух матчах прошедшей недели хоккеист набрал два очка (2+0) с показателем полезности «+2». Одна из заброшенных им шайб стала победной в матче против нижегородского «Торпедо», который завершился со счетом 3:1. Также на счету нападающего четыре силовых приема и два перехвата.
Для Андрея Пустового это первая подобная награда в карьере. На звание лучшего новичка КХЛ претендуют хоккеисты 2005 года рождения и младше, которые провели в предыдущих сезонах суммарно не более 20 матчей в лиге.
Всего по итогам одиннадцатой недели КХЛ определила лауреатов в четырех номинациях. Лучшим вратарем стал Антон Красоткин из «Сибири», защитником — Ярослав Цулыгин из «Салавата Юлаева», нападающим — Джошуа Ливо из «Авангарда».