В двух матчах прошедшей недели хоккеист набрал два очка (2+0) с показателем полезности «+2». Одна из заброшенных им шайб стала победной в матче против нижегородского «Торпедо», который завершился со счетом 3:1. Также на счету нападающего четыре силовых приема и два перехвата.