Между регионами распределят более 600 млн руб. Средства пойдут на лекарства для 42 тыс. человек, которые находятся на диспансерном наблюдении. «Благодаря принятым мерам больше пациентов смогут получить нужную им терапию»,— отметил Михаил Мишустин.