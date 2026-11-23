Власти РФ выделят регионам УрФО средства на профилактику сердечных заболеваний
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний Свердловской, Тюменской областям и еще девяти регионам, сообщили в правительстве страны.
Между регионами распределят более 600 млн руб. Средства пойдут на лекарства для 42 тыс. человек, которые находятся на диспансерном наблюдении. «Благодаря принятым мерам больше пациентов смогут получить нужную им терапию»,— отметил Михаил Мишустин.
Неделей ранее председатель правительства подписал документ о субсидиях на профилактику сердечных заболеваний в 2026 году. Согласно данным из распоряжения, Свердловская область на эти цели получит 414,5 млн руб., а Тюменская — 87,8 млн руб.