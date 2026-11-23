С экс-чиновника на Урале взыщут 122 млн руб. за незаконную передачу лесных земель
Чишминский районный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 122 млн руб. с экс-сотрудника лесного департамента минприроды Свердловской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, из-за его действий земельный участок выбыл из федеральной собственности и впоследствии перешел в частные руки.
Нарушения требований природоохранного законодательства выявила Белоярская межрайонная прокуратура. По данным надзорного ведомства, в 2009 году чиновник занимался регистрацией земель, ранее находившихся в пользовании коллективных сельскохозяйственных предприятий. При определении правового статуса участка, занятого лесными насаждениями, он представил в орган местного самоуправления сведения об отсутствии зарегистрированного права собственности Российской Федерации на эту землю.
В результате участок был передан в распоряжение муниципалитета, а впоследствии продан физическим лицам, которых признали добросовестными приобретателями.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба в размере кадастровой стоимости земельных участков, образованных после раздела первоначального участка. Суд поддержал требования надзорного ведомства и постановил взыскать с ответчика более 122 млн руб. в доход государства.