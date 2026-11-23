Нарушения требований природоохранного законодательства выявила Белоярская межрайонная прокуратура. По данным надзорного ведомства, в 2009 году чиновник занимался регистрацией земель, ранее находившихся в пользовании коллективных сельскохозяйственных предприятий. При определении правового статуса участка, занятого лесными насаждениями, он представил в орган местного самоуправления сведения об отсутствии зарегистрированного права собственности Российской Федерации на эту землю.