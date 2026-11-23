На Ставрополье возбудили первое уголовное дело за покупку мотоцикла подростку
В Ставропольском крае возбудили первое уголовное дело в отношении матери, которая приобрела несовершеннолетнему сыну мотоцикл. Женщину подозревают в вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.
По данным правоохранителей, 32-летняя жительница села Новоселицкого купила подростку мотоцикл, не предназначенный для движения по дорогам общего пользования. При этом, как отмечается в сообщении, женщина знала, что сын не имеет водительского удостоверения и навыков управления транспортом, а техника не зарегистрирована в ГИБДД.
В апреле 2026 года подросток выехал на мотоцикле на дорогу общего пользования и спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей. В результате он получил травмы, причинившие легкий вред здоровью.
Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган. По ее итогам в отношении женщины возбудили уголовное дело.