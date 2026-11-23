По данным правоохранителей, 32-летняя жительница села Новоселицкого купила подростку мотоцикл, не предназначенный для движения по дорогам общего пользования. При этом, как отмечается в сообщении, женщина знала, что сын не имеет водительского удостоверения и навыков управления транспортом, а техника не зарегистрирована в ГИБДД.