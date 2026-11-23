Прямая линия губернатора Челябинской области назначена на 3 декабря
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал проведение ежегодной прямой линии с жителями региона. Общение с южноуральцами в прямом эфире состоится во вторник, 3 декабря. Трансляция начнется в 12:00.
В ходе мероприятия глава региона ответит на вопросы, касающиеся социально-экономического развития области, работы систем ЖКХ, здравоохранения и других актуальных направлений. О способах и старте приема обращений от граждан будет объявлено в ближайшее время.