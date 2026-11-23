В Дагестане суд запретил продавать незарегистрированную БАД через маркетплейс
Хивский районный суд Дагестана признал противоправной продажу через маркетплейс биологически активной добавки, не прошедшей государственную регистрацию. Решение вынесено по заявлению межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РД.
Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель продавал добавку под видом препарата для поддержки здоровья кожи, волос, ногтей и суставов. В описании товара указывались лечебные и профилактические свойства, что противоречит требованиям технического регламента Таможенного союза о маркировке пищевой продукции.
Установлено, что при этом добавка не была зарегистрирована в установленном порядке, а на ее упаковке отсутствовала обязательная маркировка. Экспертиза подтвердила, что продукт является БАД, а не ферментным препаратом.
Суд указал, что выпуск в обращение незарегистрированных добавок без подтверждения соответствия обязательным требованиям запрещен. Информация о лечебных свойствах товара также признана недопустимой для пищевой продукции и рекламы БАД.
Предприниматель, извещенный о заседании, в суд не явился. Дело рассмотрели заочно. Суд обязал ответчика прекратить реализацию продукции с признаками незарегистрированной БАД и распространение недостоверной информации о ее свойствах.
Решение может быть обжаловано.