«Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту», – сказал Алексей Лихачев. «Росатом» уже готов поставлять железным дорогам накопители энергии, тогда как возвращение к атомному локомотиву пока остается надеждой.