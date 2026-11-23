Лихачев рассказал о дорожной карте «Росатома» и РЖД до 2036 года
Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» и РЖД завершают подготовку дорожной карты развития квантовых технологий до 2036 года. Документ охватывает и дальнейшую перспективу; работа ведется по поручению президента России. Об этом глава госкорпорации рассказал газете «Страна Росатом».
По словам главы «Росатома», в квантовом проекте у партнеров разные зоны ответственности. РЖД ведет квантовую связь, «Росатом» – квантовые вычисления, алгоритмы и сенсоры. Совместная работа включает и привлечение зарубежных партнеров.
«Мы вместе с РЖД реализуем большой квантовый проект», – сказал Алексей Лихачев. После оценки общей работы президент поручил руководителям компаний внести дорожную карту. Генеральный директор «Росатома» считает, что сотрудничество в этой высоконаучной сфере продолжится еще десятилетие, хотя далеко не все задачи уже решены.
В цифровой сфере партнеры работают над сервисами для логистики. Глава «Росатома» считает, что их совместный проект может стать одним из лучших логистических цифровых проектов в мире.
Лихачев отдельно затронул атомный локомотив. Замысел «Атомохода» восходит к периоду Игоря Курчатова. В 1980-х годах появился технологический облик атомного локомотива, однако опытный образец не создали: технологии не позволяли достичь необходимых массогабаритных характеристик.
«Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту», – сказал Алексей Лихачев. «Росатом» уже готов поставлять железным дорогам накопители энергии, тогда как возвращение к атомному локомотиву пока остается надеждой.