Рыбинск вошел в топ-10 направлений по росту спроса на зимний отдых
Рыбинск занял шестое место в рейтинге российских направлений по темпам роста спроса на зимнее бронирование отелей и квартир в сезоне 2026/27 года. По сравнению с прошлой зимой популярность города увеличилась на 133%, следует из исследования сервиса «Твил.ру»
Выше Рыбинска в рейтинге расположились Хабаровск (+400%), Химки (+250%), Челябинск (+200%), Дербент (+190%) и Ижевск (+160%).
Средняя стоимость ночи в Рыбинске составляет 5,95 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — три ночи.
В десятку также вошли Небуг и Нальчик (рост спроса на 100%), Архангельск (+88%) и Терскол (+67%).