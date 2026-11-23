Рыбинск занял шестое место в рейтинге российских направлений по темпам роста спроса на зимнее бронирование отелей и квартир в сезоне 2026/27 года. По сравнению с прошлой зимой популярность города увеличилась на 133%, следует из исследования сервиса «Твил.ру»