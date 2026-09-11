На паромы для линии Усть-Луга — Балтийск могут выделить 38 млрд рублей из ФНБ

Минэкономразвития предложило создать условия для включения строительства двух железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга — Балтийск в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов. Это позволит выделить 38,1 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на его финансирование, следует из проекте постановления ведомства. На него обратил внимание «Интерфакс».

Для этих целей строительство паромов необходимо вывести из-под действия общих правил оценки и мониторинга при финансировании из ФНБ и разработать отдельный порядок контроля реализации и использования средств фонда. Принятие постановления не потребует дополнительных средств и не окажет влияния на доходы или расходы бюджетной системы, указано в пояснительной записке.

Механизм выделения средств ФНБ на самоокупаемые инфраструктурные проекты работает так, что деньги из фонда вкладывают с расчетом на их возврат. Таким образом, к примеру, проходило строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД): деньги из ФНБ выделяли на возвратной основе через покупку облигаций «Автодора».

Линия Усть-Луга — Балтийск соединяет Калининградскую и Ленинградскую области. После ограничения Литвой транзита между Калининградской областью и основной территорией России большую часть грузов перенаправили на морской путь. Глава Минпромторга Антон Алиханов в августе сообщал, что контракты на строительство двух паромов для Калининградской области планируют заключить до конца 2026 года.