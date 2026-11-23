Мэрия Ярославля выделит 2,7 млн рублей на ликвидацию «Спецавтохозяйства»
Мэрия Ярославля намерена направить 2,66 млн руб. на завершение ликвидации муниципального предприятия «Городское спецавтохозяйство». Средства предусмотрены в проекте поправок к городскому бюджету, которые мэрия внесла в муниципалитет.
МУП «Городское спецавтохозяйство» было создано в 2017 году и первоначально занималось уборкой городских территорий. В 2021 году эти функции передали другому муниципальному предприятию — «Горзеленхозстрою». После этого «Городское спецавтохозяйство» использовалось преимущественно для сдачи уборочной техники в аренду. Кроме того, в его ведении оставался приют для безнадзорных животных.
В ноябре 2023 года мэрия приняла решение о ликвидации предприятия. Обслуживание приюта также планировалось передать «Горзеленхозстрою». Таким образом, к моменту начала процедуры ликвидации МУП уже лишилось основных направлений деятельности.
Сейчас, согласно сведениям ЕГРЮЛ, «Городское спецавтохозяйство» находится в процессе ликвидации. Выделение 2,66 млн руб. должно обеспечить завершение этой процедуры. Сроки окончательного прекращения деятельности предприятия не уточняются.