МУП «Городское спецавтохозяйство» было создано в 2017 году и первоначально занималось уборкой городских территорий. В 2021 году эти функции передали другому муниципальному предприятию — «Горзеленхозстрою». После этого «Городское спецавтохозяйство» использовалось преимущественно для сдачи уборочной техники в аренду. Кроме того, в его ведении оставался приют для безнадзорных животных.