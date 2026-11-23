Облсуд утвердил 10 лет строгого режима для экс-замгендиректора «Белоблводоканала»
Белгородский областной суд согласился с первой инстанцией и признал справедливым наказание, назначенное бывшему заместителю генерального директора по строительному и техническому сопровождению госпредприятия «Белоблводоканал» Алексею Белоусу. Об этом в облсуде рассказали 23 ноября. Старооскольским городским судом фигурант был признан виновным в получении взятки в размере 23,8 млн руб., за что ему назначено десять лет колонии строгого режима со штрафом в размере суммы взятки и 10-летним лишением права занимать должности на госслужбе.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», преступление было выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Белгородской области. По данным следствия, в феврале 2024 года осужденный незаконно получил деньги от директора одной из подрядных организаций за беспрепятственную приемку выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту канализационного коллектора и ускорение оплаты работ. Алексея Белоуса судили по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
«Сторона защиты должностного лица государственного предприятия настаивала на его непричастности к получению взятки»,— сообщили в облсуде.
Вся сумма, полученная в результате совершения преступления, была конфискована в доход государства. В апелляционных жалобах осужденный и его защитники, помимо прочего, просили отменить приговор, утверждая, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Однако судебная коллегия по уголовным делам Белгородского областного суда «согласилась с выводами суда первой инстанции как в части доказанности вины осужденного, так и в части квалификации его действий».
Приговор вступил в законную силу.
В середине ноября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Свердловский райсуд Белгорода вынес приговор бывшему инженеру строительного контроля госучреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» Денису Ярыгину, которого признали виновным в получении взятки в размере 700 тыс. руб. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно со штрафом в размере 3,5 млн руб. и пятилетним лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.