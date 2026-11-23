Белгородский областной суд согласился с первой инстанцией и признал справедливым наказание, назначенное бывшему заместителю генерального директора по строительному и техническому сопровождению госпредприятия «Белоблводоканал» Алексею Белоусу. Об этом в облсуде рассказали 23 ноября. Старооскольским городским судом фигурант был признан виновным в получении взятки в размере 23,8 млн руб., за что ему назначено десять лет колонии строгого режима со штрафом в размере суммы взятки и 10-летним лишением права занимать должности на госслужбе.