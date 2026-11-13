Экс-инженер белгородского УКС получил условный срок за взятку в 700 тысяч рублей
Свердловский райсуд Белгорода вынес приговор бывшему инженеру строительного контроля госучреждения «Управление капитального строительства Белгородской области» (УКС) Денису Ярыгину, которого признали виновным в получении взятки в размере 700 тыс. руб. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно со штрафом в размере 3,5 млн руб. и пятилетним лишением права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Об этом 13 ноября сообщили в региональном СУ СК и областной прокуратуре.
По версии следствия, в период с мая 2023-го по февраль 2024-го Денис Ярыгин получил через посредника от представителя коммерческой организации взятку за ускоренную проверку объемов и качества выполненных работ по рекультивации городской свалки в Белгороде, беспрепятственное подписание актов и принятие работ, не соответствовавших требованиям проектной документации по заключенному муниципальному контракту в рамках нацпроекта «Экология». По данным прокуратуры, в актах, которые визировал Ярыгин, «были указаны недостоверные сведения об объеме и качестве работ, в том числе о фактически неиспользованном материале». Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Белгородской области.
В ходе предварительного расследования был наложен арест на имущество фигуранта на сумму свыше 3,5 млн руб. Дениса Ярыгина признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Сумма взятки конфискована в доход государства.
На этой неделе стало известно, что Белгородский областной суд ужесточил приговор Василию Болашову — владельцу подмосковного ООО «Строительные технологии», получившего контракт на рекультивацию свалки стоимостью почти 1,5 млрд руб. За хищение 146 млн руб. назначенные ему Свердловским райсудом три года колонии-поселения были заменены на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Предприниматель был признан виновным в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 159 и 174.1 УК РФ).
В августе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Свердловский райсуд Белгорода назначил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима Инне Ткачевой, которая ранее возглавляла управление капитального строительства городской администрации и была замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Ткачеву осудили за незаконное получение 2 млн руб. по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В середине октября стало известно, что она обжаловала приговор.