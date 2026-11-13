Экс-инженер белгородского УКС получил условный срок за взятку в 700 тысяч рублей

По версии следствия, в период с мая 2023-го по февраль 2024-го Денис Ярыгин получил через посредника от представителя коммерческой организации взятку за ускоренную проверку объемов и качества выполненных работ по рекультивации городской свалки в Белгороде, беспрепятственное подписание актов и принятие работ, не соответствовавших требованиям проектной документации по заключенному муниципальному контракту в рамках нацпроекта «Экология». По данным прокуратуры, в актах, которые визировал Ярыгин, «были указаны недостоверные сведения об объеме и качестве работ, в том числе о фактически неиспользованном материале». Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Белгородской области.