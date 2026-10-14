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Черноземье

Экс-замгендиректора «Белоблводоканала» получил 10 лет за взятку в размере 24 млн

Белгородская прокуратура обжаловала приговор Алексею Белоусу

14.10.2026, 12:31
Старооскольский городской суд Белгородской области вынес приговор бывшему заместителю генерального директора по строительному и техническому сопровождению госпредприятия «Белоблводоканал» Алексею Белоусу. Он признан виновным в получении взятки в размере 23,8 млн руб. За это фигуранту назначено десять лет колонии строгого режима со штрафом в размере суммы взятки и 10-летним лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор обжалован прокуратурой, сообщили в региональном надзоре 14 октября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Белоблводоканал» было зарегистрировано в сентябре 2019 года в Белгороде. Организация работает в сфере распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Компания находится в собственности Белгородской области — регион владеет 100% уставного капитала, вклад составляет около 240 млн рублей. По данным Rusprofile, генеральным директором предприятия с июля 2026-го назначен Сергей Тараканов. По итогам 2025-го выручка «Белоблводоканала» достигла 6,4 млрд рублей, увеличившись на 38% к предыдущему году. Убыток организации составил 705 млн руб.

По данным следствия, в феврале 2024 года осужденный незаконно получил деньги от директора одной из подрядных организаций за беспрепятственную приемку выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту канализационного коллектора и ускорение оплаты работ.

  • Преступление было выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Белгородской области. Алексея Белоуса судили по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемого в размере 9,6 млн руб.

По данным картотеки, осужденный и его защита также обжаловали приговор.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура Белгородской области обжаловала два приговора бывшим заместителям главы администрации Алексеевского района, которые были оштрафованы за крупные взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По одному делу подано апелляционное представление, а по другому — кассационное.

Денис Данилов