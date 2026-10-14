Экс-замгендиректора «Белоблводоканала» получил 10 лет за взятку в размере 24 млн
Белгородская прокуратура обжаловала приговор Алексею Белоусу
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Белоблводоканал» было зарегистрировано в сентябре 2019 года в Белгороде. Организация работает в сфере распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Компания находится в собственности Белгородской области — регион владеет 100% уставного капитала, вклад составляет около 240 млн рублей. По данным Rusprofile, генеральным директором предприятия с июля 2026-го назначен Сергей Тараканов. По итогам 2025-го выручка «Белоблводоканала» достигла 6,4 млрд рублей, увеличившись на 38% к предыдущему году. Убыток организации составил 705 млн руб.
Преступление было выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Белгородской области. Алексея Белоуса судили по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемого в размере 9,6 млн руб.