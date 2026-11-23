Полиция рассказала о краже растений в центре Ярославля
В Ярославле установили личность женщины, подозреваемой в краже зеленых насаждений с придомовой территории на улице Республиканской. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
По данным полиции, 62-летняя местная жительница выкопала два куста гортензии, три куста можжевельника и тую. Ущерб превысил 15 тыс. руб. Женщина пояснила, что собиралась разместить растения на своем дачном участке.
По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 158 УК РФ).