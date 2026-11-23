По версии следствия, в мае 2026 года подросток в целях пропаганды написал на стене одного из домов в Ярославле название организации, которую Верховный суд РФ признал террористической. Затем он сообщил о сделанной надписи другим лицам. На фото, опубликованном управлением СКР, виден недостроенный гаражный комплекс на пересечении улиц Бабича и Строителей в Дзержинском районе.