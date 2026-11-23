По данным новосибирского минфина, госдолг Новосибирской области на 1 октября 2026 года составлял 116,6 млрд руб. Из этой суммы на государственные ценные бумаги региона приходилось 75,24 млрд руб. Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета Новосибирской области, в 2027 году на обслуживание госдолга субъект федерации потратит около 24 млрд руб.