Новосибирская область планирует разместить облигации на 16,5 млрд рублей
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области приступит к размещению государственных облигаций региона нового выпуска 9 декабря 2026 года. Параметры выпуска содержатся в приказе ведомства от 20 ноября.
Для размещения на Московской бирже будет выпущено 16,5 млн штук облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Таким образом, объем эмиссии составит 16,5 млрд руб. Срок обращения облигаций установлен в 1110 дней (около трех лет). Генагентом эмитент выбрал Газпромбанк.
По данным новосибирского минфина, госдолг Новосибирской области на 1 октября 2026 года составлял 116,6 млрд руб. Из этой суммы на государственные ценные бумаги региона приходилось 75,24 млрд руб. Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета Новосибирской области, в 2027 году на обслуживание госдолга субъект федерации потратит около 24 млрд руб.