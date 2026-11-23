С сентября 2024-го по февраль 2025-го в канале начали снова появляться посты, порочащие имя волгоградца. Затем от потерпевшего потребовали перевести 350 тыс. руб. под угрозой распространения новых сведений о нем. Следствие не уточняет, кто стал жертвой публикаций. В июле Михаила Серенко заключили под стражу, а число возбуждаемых в его отношении уголовных дел достигло 20.