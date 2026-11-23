Публициста Михаила Серенко перестали обвинять в вымогательстве у волгоградца
Но в деле появился другой эпизод
С политолога и журналиста Михаила Серенко сняли обвинения в вымогательстве у жителя Волгограда. Адвокат историка сообщил V1.RU, что данные следствия, из-за которых господин Серенко был задержан, не нашли подтверждения. Уголовное дело рассматривает Волгоградский облсуд.
Михаил Серенко был задержан в июле 2025 года по подозрению в вымогательстве, совершенном в крупном размере, и публичной реабилитации нацизма в интернете. По данным СУ СКР по региону, господин Серенко, будучи администратором Telegram-канала «Остров свободы», публиковал в августе-сентябре 2024 года материал, порочащий жителя Волгограда. Позже подозреваемый за прекращение распространения позорящих публикаций потребовал 300 тыс. руб. Потерпевший от передачи денег отказался.
С сентября 2024-го по февраль 2025-го в канале начали снова появляться посты, порочащие имя волгоградца. Затем от потерпевшего потребовали перевести 350 тыс. руб. под угрозой распространения новых сведений о нем. Следствие не уточняет, кто стал жертвой публикаций. В июле Михаила Серенко заключили под стражу, а число возбуждаемых в его отношении уголовных дел достигло 20.
В суд уголовное дело господина Серенко было передано 6 июля 2026 года с обвинением в преступлениях по статьям о клевете (ч. 2, 5 ст. 128.1 УК РФ), оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), понуждении к действиям сексуального характера (ч. 1 ст. 133 УК РФ) и незаконном изготовлении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК РФ). В данных картотеки Волгоградского облсуда на данный момент фигурирует 19 статей Уголовного кодекса. Адвокат Михаила Серенко сообщил, что вместо эпизода вымогательства в деле появился другой по аналогичной статье.