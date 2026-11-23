В Ярославской области по вине начинающих водителей погибли шесть человек
В Ярославской области за январь–октябрь 2026 года зарегистрировали 56 ДТП по вине водителей со стажем до двух лет, в них погибли шесть человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
В авариях по вине начинающих водителей травмы получили более 70 человек. Среди основных причин ДТП в ведомстве назвали несоблюдение очередности проезда, выбор скорости без учета дорожных условий, несоблюдение дистанции и нарушение требований сигналов светофора.
Статистику представили на встрече с руководителями автошкол региона. В ней также участвовали представитель областной прокуратуры и руководитель департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Участники обсудили профилактику ДТП и качество подготовки будущих водителей.
За весь 2024 год Госавтоинспекция учла 41 ДТП по вине начинающих водителей, сдавших экзамены в подразделениях Ярославской области. В этих авариях погибли пять человек, 67 получили травмы. Данные за 2025 год не публиковались.