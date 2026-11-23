Ставропольский край занял 28-е место в России по объему льготной ипотеки
Регионы Северного Кавказа в октябре 2026 года выдали минимальные за полтора года объемы ипотечных кредитов с господдержкой. Лидером макрорегиона стал Ставропольский край: за месяц здесь оформили 178 субсидированных кредитов на 0,96 млрд рублей — 28-е место по стране. По итогам десяти месяцев 2026 года на Ставрополье выдано 5,67 тыс. льготных ипотек на 29,32 млрд рублей — два кредита на каждую тысячу жителей.
На втором месте в макрорегионе — Дагестан с 82 кредитами на 0,56 млрд рублей в октябре (45-е место в общероссийском рейтинге). При этом республика попала в число регионов с самым крупным средним размером льготного кредита: 6,82 млн рублей — пятое значение по стране, за месяц чек вырос еще на 280 тыс. рублей. С начала года дагестанцы взяли 1,53 тыс. кредитов на 9,74 млрд рублей, а доля субсидированных выдач в общем объеме жилищного кредитования республики остается одной из самых высоких — 41% по количеству и 60% по сумме.
Замыкает тройку Северная Осетия: 48 кредитов на 0,25 млрд рублей за октябрь и 1,09 тыс. кредитов на 5,83 млрд рублей за десять месяцев — 68-е место в списке из 70 регионов.
Отдельно выделяется Адыгея: она заняла третье место в России по длительности среднего срока льготного ипотечного кредита — 24 года и 8 месяцев. У соседней Астраханской области показатель и вовсе самый высокий по стране — 26,5 лет, при выдачах 124 кредита на 0,76 млрд рублей за месяц.
Общероссийский фон на фоне этих цифр депрессивный: за октябрь банки выдали россиянам 15,85 тыс. льготных ипотек на 95,96 млрд рублей — на 79% меньше, чем в сентябре, и на 74–75% меньше, чем год назад. Доля субсидированных кредитов в общей выдаче упала до 20% по количеству и 32% по объему.