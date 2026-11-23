На втором месте в макрорегионе — Дагестан с 82 кредитами на 0,56 млрд рублей в октябре (45-е место в общероссийском рейтинге). При этом республика попала в число регионов с самым крупным средним размером льготного кредита: 6,82 млн рублей — пятое значение по стране, за месяц чек вырос еще на 280 тыс. рублей. С начала года дагестанцы взяли 1,53 тыс. кредитов на 9,74 млрд рублей, а доля субсидированных выдач в общем объеме жилищного кредитования республики остается одной из самых высоких — 41% по количеству и 60% по сумме.