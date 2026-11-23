В Таганроге выплатили свыше 29 млн рублей компенсаций за детские путевки
В Таганроге с начала 2026 года перечислено более 29 млн рублей компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в детские лагеря и санатории. На эти цели в области в этом году направлено свыше 39,5 млн рублей, и выплаты продолжаются, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Гражданам перечислено 19,6 млн рублей за 816 путевок, в том числе 686,8 тыс. рублей участникам СВО за 22 путевки. Предприятиям выплачено 9,49 млн рублей за 292 путевки. В ноябре к выплате приняты еще 142 заявления граждан на общую сумму 3,45 млн рублей. В администрации подчеркнули, что прием заявлений продолжается, и все средства дойдут до семей.
Отдельным направлением летней оздоровительной кампании стал льготный отдых детей. По путевкам Министерства образования Ростовской области в этом году оздоровлены 1165 ребят из семей, которым особенно важна поддержка: 839 детей из малообеспеченных семей, 200 — из семей участников СВО, 96 — под опекой, 30 — из семей в социально опасном положении.