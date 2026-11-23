В Таганроге с начала 2026 года перечислено более 29 млн рублей компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в детские лагеря и санатории. На эти цели в области в этом году направлено свыше 39,5 млн рублей, и выплаты продолжаются, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.