Следствие считает, что подозреваемые в совершении преступления жители города Кирсанова и Кирсановского округа в период с 3 апреля по 25 августа 2026 года потребовали у вдовы военнослужащего деньги под предлогом распространения сведений, которые порочат женщину. Их действия квалифицированы как вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).