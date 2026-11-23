Троих тамбовчан арестовали за вымогательство 11 млн рублей у вдовы участника СВО
Кирсановский районный суд Тамбовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца троим местным жителям, которых подозревают в вымогательстве денег у вдовы участника специальной военной операции. По версии следствия, она передала фигурантам 11,1 млн руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона и областной прокуратуре.
Следствие считает, что подозреваемые в совершении преступления жители города Кирсанова и Кирсановского округа в период с 3 апреля по 25 августа 2026 года потребовали у вдовы военнослужащего деньги под предлогом распространения сведений, которые порочат женщину. Их действия квалифицированы как вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
Постановления об избрании меры пресечения в законную силу не вступили. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой, подчеркнули в надзорном ведомстве.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что прокуратура города Мичуринска в Тамбовской области направила в суд уголовное дело о хищении у участника СВО 2,8 млн руб., которые он получил после подписания контракта на военную службу. В июле 2026 года суд признал военнослужащего погибшим.