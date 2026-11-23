В Ярославле на неделе ожидаются снегопады и первые морозы
В Ярославле рабочая неделя начнется с небольшого снега и температуры около нуля, а с середины недели начнется похолодание. По прогнозу Гидрометцентра России, осадки в виде снега ожидаются почти ежедневно.
В понедельник, 23 ноября, днем температура составит около +1 градуса, ожидаются небольшие осадки. Во вторник, 24 ноября, ночью похолодает до 2 градусов, днем воздух прогреется до +1, осадков не прогнозируется.
В среду, 25 ноября, ожидается снег. Температура составит 2 градуса ночью и 1 днем. В четверг, 26 ноября, ночью похолодает до 5, днем — до 2 градусов. Возможен небольшой снег.
В пятницу, 27 ноября, сохранится облачная погода с небольшим снегом. Ночью ожидается до 4 градусов, днем — до 2. В субботу, 28 ноября, температура составит 5 градусов ночью и 2 днем, также возможен снег.
В воскресенье, 29 ноября, осадки прекратятся. Днем температура опустится до 4 градусов, ночью — до 7. Ожидается облачная погода с прояснениями.