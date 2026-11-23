В самарском аэропорту задержаны прилет и вылет 18 рейсов
Ситуация связана с угрозой атаки БПЛА
Прибытие и отправление 18 самолетов задерживаются в международном аэропорту Курумоч в Самаре утром в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
В частности, задерживается отправление рейсов из Самары в Шарм-эль-Шейх, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Тобольск и Тюмень. Также отложено прибытие самолетов в Самару из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя и Тюмени.
Задержка прилета и вылета самолетов связана с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. В Самарской области и соседних регионах соответствующее предупреждение было получено ночью в понедельник. В настоящее время в регионах объявлен отбой беспилотной опасности.