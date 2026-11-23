Объем ипотеки с господдержкой за месяц снизился в шесть раз — с почти 8 млрд руб. в сентябре до 1,3 млрд руб. в октябре. Средний чек при этом вырос на 260 тыс. руб., до 5,4 млн руб. Срок кредита сократился с 327 месяцев до 243. В целом по стране россиянам одобрили 15,9 тыс. льготных ипотечных кредитов в середине осени. За месяц показатель уменьшился на 79%. Объем займов упал на тот же процент, до почти 96 млрд руб.