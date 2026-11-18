Следственная группа и комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России второй день работают на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-12 под Кемерово. Вечером 17 ноября транспортник с горящим двигателем рухнул всего в нескольких километрах от аэродрома, все находившиеся на его борту 19 человек погибли. Минобороны назвало возможной причиной катастрофы техническую неисправность борта, СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.