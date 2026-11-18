Катастрофа на ровном месте
Следствие выясняет причины падения Ан-12 в поле под Кемерово
Следственная группа и комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России второй день работают на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-12 под Кемерово. Вечером 17 ноября транспортник с горящим двигателем рухнул всего в нескольких километрах от аэродрома, все находившиеся на его борту 19 человек погибли. Минобороны назвало возможной причиной катастрофы техническую неисправность борта, СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Весь день 18 ноября правоохранители продолжали осмотр места крушения транспортника Ан-12, принадлежавшего Минобороны под Кемерово. Следователи собирают вещественные доказательства, по которым будут назначены судебные экспертизы. «Основная задача сейчас — обеспечить работу следственных органов»,— написал в соцсетях глава Кузбасса Илья Середюк, возглавивший штаб по ликвидации последствий катастрофы. Расследованием занимаются военные следователи СКР и комиссия ВКС.
Поздним вечером 17 ноября Ан-12 рухнул неподалеку от села Ягуново, в 15 км к югу от областного центра. Все находившиеся на борту погибли. Минобороны сообщило о 19 жертвах крушения. По некоторым данным, помимо экипажа, который в Ан-12 насчитывает 6-7 человек, в самолете находились инженеры и техники ВКС.
В Минобороны назвали предполагаемой причиной катастрофы техническую неисправность борта. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним ст. 351 УК РФ (санкция — лишение свободы на срок до семи лет). Другие важные сведения об авиаинциденте не сообщаются.
Местные жители видели горящий самолет до его падения. По некоторой информации, во время полета у транспортника, летевшего из Новосибирска в Канск, мог загореться один из четырех двигателей. Причиной пожара могла стать утечка керосина из-за неисправности топливного насоса. Экипаж Ан-12 запросил аварийную посадку в ближайшем аэропорту Кемерово, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы всего несколько километров.
Есть другая версия. Экипаж уводил самолет подальше от населенных пунктов, чтобы избежать жертв на земле. Рядом с селом Ягуново, в котором проживает 2,4 тыс. человек, расположено несколько крупных складских комплексов, принадлежащих федеральным сетевым компаниям. В пользу этой версии говорит заявление мэра Кызыла Айдына Сарыглара. «Экипаж до последнего уводил горящую машину от жилых районов, совершив подвиг ценой собственных жизней»,— написал в своем аккаунте в соцсети чиновник.
Ан-12 — советский военно-транспортный самолет. Разработан в КБ Антонова в 1950-х годах, выпускался на трех авиазаводах — в Иркутске, Воронеже и Ташкенте. Воздушное судно предназначено для перевозки личного состава, грузов, техники, выполнения десантных и специальных задач. У Ан-12 четыре турбовинтовых двигателя, длина — 33 м, размах крыла — 38 м.