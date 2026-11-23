Обжалован приговор по делу о гибели пяти подростков при пожаре в сауне в Кузбассе
В суд Прокопьевска поступили апелляционная жалоба защиты и представление прокурора на приговор по делу о пожаре в сауне, где погибли пятеро отдыхавших подростков. Информация об этом размещена в картотеке Зенковского районного суда.
6 ноября в Прокопьевске огласили приговор по делу о пожаре в сауне, где погибли пятеро подростков. Братьям Алексею и Павлу Долгачевым, которые, по версии следствия, открыли сауну с грубыми нарушениями пожарной безопасности, а также администратору Елене Селищевой, топившей банную печь без надлежащего контроля за температурой, дали от девяти до девяти с половиной лет. Всех троих признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Пожар в бане на ул. Кубанской в Прокопьевске произошел вечером 31 января 2026 года. В это время там отдыхали шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки в возрасте от 15 до 17 лет. В сауне подростки отмечали дни рождения сразу нескольких человек из компании, за шесть часов досуга они заплатили 10 тыс. руб.
В пожаре, с которым спасатели справились примерно за три часа, погибли три девушки и два юноши: они отравились угарным газом. Только одной их подруге посчастливилось спастись: она успела выбежать, потому что сидела ближе всех к выходу.