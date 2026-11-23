Пожар в бане на ул. Кубанской в Прокопьевске произошел вечером 31 января 2026 года. В это время там отдыхали шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки в возрасте от 15 до 17 лет. В сауне подростки отмечали дни рождения сразу нескольких человек из компании, за шесть часов досуга они заплатили 10 тыс. руб.