Дни рождения и смерти

В Кузбассе рассмотрели уголовное дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне. Там молодые люди отмечали дни рождения сразу нескольких человек из своей компании и заплатили за досуг 10 тыс. руб. Братья Алексей и Павел Долгачевы, которые, по версии следствия, открыли сауну с грубыми нарушениями пожарной безопасности, а также администратор Елена Селищева, топившая банную печь без надлежащего контроля за температурой, проведут в колонии от девяти до девяти с половиной лет.