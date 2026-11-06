Дни рождения и смерти
Вынесен приговор по делу о гибели подростков на пожаре в кузбасской сауне
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В Кузбассе рассмотрели уголовное дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне. Там молодые люди отмечали дни рождения сразу нескольких человек из своей компании и заплатили за досуг 10 тыс. руб. Братья Алексей и Павел Долгачевы, которые, по версии следствия, открыли сауну с грубыми нарушениями пожарной безопасности, а также администратор Елена Селищева, топившая банную печь без надлежащего контроля за температурой, проведут в колонии от девяти до девяти с половиной лет.
В Прокопьевске 6 ноября огласили приговор по делу о пожаре в сауне, где погибли пятеро подростков. О завершении процесса сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.
Пожар в бане на ул. Кубанской в Прокопьевске произошел вечером 31 января 2026 года. В это время там отдыхали шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки в возрасте от 15 до 17 лет. В сауне подростки отмечали дни рождения сразу нескольких человек из компании, за шесть часов досуга они заплатили 10 тыс. руб.
В пожаре, с которым спасатели справились примерно за три часа, погибли три девушки и два юноши: они отравились угарным газом. Только одной их подруге посчастливилось спастись: она успела выбежать, потому что сидела ближе всех к выходу.
Управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Владельца сауны Алексея Долгачева, управлявшего заведением его младшего брата Павла, а также администратора Елену Селищеву задержали.
Как рассказали в следственном ведомстве, сауна работала с грубыми нарушениями пожарной безопасности. Она не была оборудована средствами тушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало угрозу для жизни и здоровья посетителей. Администратор, говорится в материалах дела, пустила в парилку подростков без сопровождения взрослых и топила печь без надлежащего контроля за температурой. Следователи добились ареста имущества обвиняемых на сумму свыше 13 млн руб.
В июне по делу начался судебный процесс. Адвокаты братьев Долгачевых просили суд назначить их клиентам минимально возможное наказание по инкриминируемой статье УК РФ (принудительные работы сроком до пяти лет), при вынесении приговора учесть признание ими вины и частичное возмещение ущерба. Защитник Елены Селищевой, в свою очередь, просил оправдать администратора, указав на отсутствие доказательств ее виновности.
«При назначении наказания прошу учесть характер и степень общественной опасности преступления, а также невосполнимую утрату для семей погибших»,— сказал в прениях гособвинитель, заместитель прокурора области Анатолий Закусилов. На строгом наказании для подсудимых настаивали и родители погибших подростков.
Алексею Долгачеву назначили девять с половиной лет колонии общего режима. Девять лет и четыре месяца лишения свободы получил его брат Павел. К девяти годам заключения приговорили администратора Елену Селищеву. Именно такое наказание просила прокуратура. Родным погибших подростков по решению суда обвиняемые выплатят 39 млн руб. компенсации.
Кроме того, правоохранительные органы расследуют дело в отношении бывшего пожарного инспектора, который удалил из ведомственной базы информацию о сауне, в результате чего нарушения пожарной безопасности не были вовремя выявлены и устранены. Ему вменяют в вину злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ).