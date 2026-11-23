У ростовского предпринимателя нашли нарушение в документах на перевозку индейки
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило в Ростове-на-Дону нарушение при оформлении документов на перевозку животноводческой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка коснулась площадки индивидуального предпринимателя. Его уполномоченное лицо оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на полуфабрикаты из мяса индейки, указав способ хранения при перевозке как «охлажденные». Данные системы показали, что фактический режим транспортировки заявленному не соответствовал.
Как отмечают в ведомстве, подобные расхождения нарушают порядок оформления сопроводительных документов и, что важнее, создают риск выпуска в оборот некачественной или небезопасной продукции животного происхождения — ведь при нарушении условий хранения ее безопасность не гарантирована.
По итогам проверки предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему предложено впредь соблюдать установленные нормативные акты.