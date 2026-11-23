Как отмечают в ведомстве, подобные расхождения нарушают порядок оформления сопроводительных документов и, что важнее, создают риск выпуска в оборот некачественной или небезопасной продукции животного происхождения — ведь при нарушении условий хранения ее безопасность не гарантирована.