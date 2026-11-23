Летом, исходя из технического задания, подрядчик должен убирать грязь с проезжей части и тротуаров, заделывать трещины и выбоины, красить перила и ограждения, чистить водоотводные трубки и лотки, а также убирать траву и кустарник у мостов. В перечень также входят замена деформационных швов и опорных частей, ремонт конусов, окраска металлоконструкций и восстановление защитного слоя бетона.