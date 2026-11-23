В Оренбуржье на содержание мостов направят более 369 млн рублей
Заявки от подрядчиков принимаются до 7 декабря 2026 года
АО «Оренбургремдорстрой» объявило конкурс на содержание мостовых сооружений на дорогах Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок в пятницу, 20 ноября.
Начальная цена контракта составляет 369,2 млн руб., заявки принимаются до 7 декабря. В приложении к документам числятся 657 мостов общей протяженностью 29,4 тыс. погонных метров. Часть из них находится в аварийном и предаварийном состоянии.
Летом, исходя из технического задания, подрядчик должен убирать грязь с проезжей части и тротуаров, заделывать трещины и выбоины, красить перила и ограждения, чистить водоотводные трубки и лотки, а также убирать траву и кустарник у мостов. В перечень также входят замена деформационных швов и опорных частей, ремонт конусов, окраска металлоконструкций и восстановление защитного слоя бетона.
Зимой мосты будут очищать от снега и льда, включая проезжую часть, тротуары и лестничные сходы, а также обрабатывать их противогололедными материалами.