За девять месяцев 2026 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал 463 займа на 1,56 млрд руб., средний чек составил 3,4 млн руб. Такие данные предоставлены ведомством в ответ на запрос «Ъ-Кубань». При этом в 2025 году предпринимателям предоставили 847 займов на 2,62 млрд руб., что на 7,8% меньше по количеству, но на 3,3% больше по объему, чем годом ранее. В 2024 году Фонд микрофинансирования региона выдал 919 займов на 2,54 млрд руб., а в 2023-м — 1,14 тыс. на 2,74 млрд руб. За период с 2023 по 2025 год число выдач снизилось на 25,4%, тогда как объем финансирования сократился лишь на 4,4%. Средний размер займа за указанный период вырос примерно с 2,4 млн до 3,1 млн руб.