Бизнесу — по потребностям
На Кубани сократили выдачу льготных микрозаймов предпринимателям
Фонд микрофинансирования Краснодарского края за девять месяцев 2026 года выдал предпринимателям 463 льготных займа на сумму 1,56 млрд руб. Средний размер займа составил 3,4 млн руб. За весь 2025 год фонд предоставил 847 займов — на 7,8% меньше, чем годом ранее, однако общий объем финансирования вырос на 3,3%, до 2,62 млрд руб. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты связывают сокращение числа выдач с удорожанием ресурсов, ростом среднего размера займов и возможным смещением спроса в сторону более крупных компаний.
За девять месяцев 2026 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал 463 займа на 1,56 млрд руб., средний чек составил 3,4 млн руб. Такие данные предоставлены ведомством в ответ на запрос «Ъ-Кубань». При этом в 2025 году предпринимателям предоставили 847 займов на 2,62 млрд руб., что на 7,8% меньше по количеству, но на 3,3% больше по объему, чем годом ранее. В 2024 году Фонд микрофинансирования региона выдал 919 займов на 2,54 млрд руб., а в 2023-м — 1,14 тыс. на 2,74 млрд руб. За период с 2023 по 2025 год число выдач снизилось на 25,4%, тогда как объем финансирования сократился лишь на 4,4%. Средний размер займа за указанный период вырос примерно с 2,4 млн до 3,1 млн руб.
Снижается количество обращений за поддержкой: за девять месяцев 2026 года поступило 455 обращений, в 2025-м фонд получил 872 заявки, в 2024-м — 1,03 тыс. заявок, в 2023-м — 1,18 тыс. заявок. Доля отказов, по данным фонда, не превышает 3% — чаще всего причиной становится несоответствие финансового состояния заявителя требованиям оценки кредитоспособности. В организации также сообщили, что выполняют плановый показатель по объему льготных займов в рамках регионального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства.
Аналитик Freedom Global Владимир Чернов связывает сокращение числа займов с удорожанием оборудования, сырья и других ресурсов, необходимых предпринимателям. По его оценке, рост среднего чека может объясняться как увеличением финансовых потребностей бизнеса, так и изменением состава заемщиков. При этом эксперт считает, что без анализа заявок и отказов нельзя утверждать, что небольшим компаниям стало сложнее получить льготное финансирование.
«Льготный заем очень привлекателен по сравнению с банковским, но ограничен требованиями программ, проверкой платежеспособности и обеспечения, предельными суммой и сроком. Рост среднего размера займа еще не говорит о том, что небольшие предприятия потеряли доступ к поддержке», — отмечает господин Чернов.
Основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк полагает, что на динамику выдач займов влияет не только инфляция, но и конкуренция за ограниченные ресурсы фонда. По его наблюдениям, за 2024–2025 годы цены выросли примерно на 15%, поэтому реальный объем финансирования сократился заметнее номинальных цифр. Более крупные и устойчивые компании, уверен эксперт, легче проходят отбор за счет наличия залога, отчетности и понятной кредитной истории.
«Состав заемщиков сдвинулся в сторону более крупного и устойчивого бизнеса»,— считает господин Ладнюк. Эксперт добавляет, что небольшим компаниям в условиях дорогого кредитования сложнее соответствовать требованиям по залогу и поручительству, а часть предпринимателей сама отказывается от заявки из-за сомнений в способности обслуживать долг.
Генеральный директор АО «Нирум» Валерий Зоткин связывает увеличение среднего размера займа с ростом стоимости оборудования, сырья, логистики и оплаты труда: бизнесу требуется больше средств на те же производственные и операционные задачи. Кроме того, при дорогом заемном капитале компании обращаются за финансированием в первую очередь под наиболее значимые проекты.
Отдельно эксперты оценивают структуру использования средств: около 60% займов идет на пополнение оборотного капитала, еще 40% — на инвестиционные цели. Данила Ладнюк видит в этом потребность поддерживать текущую деятельность — закрывать закупки, расчеты с поставщиками и операционные расходы, хотя инвестиционная доля остается заметной на фоне дорогих банковских кредитов.
Валерий Зоткин, напротив, считает, что спрос на пополнение оборотных средств может быть связан с расширением производства, ростом числа заказов и сезонностью. Направление 40% займов на инвестиции, по его оценке, говорит о сохранении интереса к обновлению оборудования и развитию мощностей.