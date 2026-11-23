Ставрополье и КЧР вошли в число регионов с низкой покупательной способностью доходов
Ставропольский край и Карачаево-Черкесия оказались среди регионов России с невысокой покупательной способностью доходов населения по итогам второго квартала 2026 года. Такой вывод следует из рейтинга РИА Новости, составленного по данным Росстата и ЕМИСС.
Методика исследования строится на соотношении среднедушевого денежного дохода и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — показатель позволяет сравнивать субъекты с поправкой на местные цены. По стране значение этого соотношения варьируется от 1,21 до 6,28: реальный, с учетом цен, уровень доходов лидеров и аутсайдеров различается более чем в пять раз. Медиана по субъектам составила 2,4 против 2,3 годом ранее.
Карачаево-Черкесия вошла в число аутсайдеров наряду с Ингушетией и Тувой. В Ингушетии, где зафиксирован самый низкий по стране показатель — 1,2, среднедушевой доход составляет 29,1 тыс. рублей: его хватает немногим более чем на один фиксированный набор товаров и услуг. Ставропольский край также отнесен к регионам с относительно невысокой покупательной способностью доходов; конкретные значения по краю и КЧР в исследовании не приводятся.
В целом по России среднедушевые доходы во втором квартале держались на уровне 76,7 тыс. рублей в месяц, что на 5 тыс. рублей выше результата годом ранее. В реальном выражении они выросли на 1,1% — заметно скромнее, чем в предыдущем году.
Лидерами рейтинга, как и прежде, стали добывающие регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ (соотношение 6,3, среднедушевой доход — 192,2 тыс. рублей) и Чукотка, где доходы достигли 251,9 тыс. рублей — максимум по стране в денежном выражении. В десятке лидеров также Ненецкий округ, Магаданская и Сахалинская области, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ.