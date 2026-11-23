Карачаево-Черкесия вошла в число аутсайдеров наряду с Ингушетией и Тувой. В Ингушетии, где зафиксирован самый низкий по стране показатель — 1,2, среднедушевой доход составляет 29,1 тыс. рублей: его хватает немногим более чем на один фиксированный набор товаров и услуг. Ставропольский край также отнесен к регионам с относительно невысокой покупательной способностью доходов; конкретные значения по краю и КЧР в исследовании не приводятся.