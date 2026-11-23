Соучредителем пермского производителя роботов стал столичный банк МСП
Владельцем 12,57% долей в ООО «Промобот» стал АО «МСП Банк», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пермской компании, изменения в составе учредителей произошли в связи с передачей доли Фонда «Мир» в МСП Банк.
Согласно «СПАРК-Интерфакс», ранее совладельцем ООО «Промобот» было АО «МИР», ему принадлежало 14,29% долей пермской компании.
Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital. Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»(МСП Банк) — государственный банк с универсальной лицензией ЦБ РФ, который финансирует исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства. На 100% принадлежит Корпорации МСП.