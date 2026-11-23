Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital. Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.