Россия готова к контакту с Европой во время мирных переговоров по Украине

«Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу»,— пояснил Песков. По его словам, Москва будет общаться с той европейской командой, состав которой определят сами же европейцы. «Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная»,— отметил Дмитрий Песков.