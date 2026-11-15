Россия готова к контакту с Европой во время мирных переговоров по Украине
Россия готова к прямому контакту с европейскими представителями в ходе новых раундов мирных переговоров по Украине, которые ранее проходили в трехстороннем формате Россия—Украина—США. Об этом 14 ноября сообщил Telegram-каналу «Юнашев Live» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу»,— пояснил Песков. По его словам, Москва будет общаться с той европейской командой, состав которой определят сами же европейцы. «Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная»,— отметил Дмитрий Песков.