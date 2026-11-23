В разговорах с военными иногда можно услышать неожиданную для гражданского человека фразу: «Я не боюсь погибнуть в бою». И объяснение: «Гораздо хуже остаться инвалидом без рук и ног. Или вообще ослепнуть. Как тогда жить?» Специальный корреспондент “Ъ” Александр Черных решил узнать ответ на этот вопрос и поговорил с людьми, которые потеряли зрение на СВО. Они рассказали о том, как оказались на войне, что пережили там, как получили роковое ранение и как выстраивают жизнь заново. Первый собеседник из этого цикла — мобилизованный Дмитрий Самсонов, командир штурмовой роты и верующий христианин.