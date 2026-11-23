«Промомед» зарегистрировал препарат для лечения синдрома раздраженного кишечника
«Промомед» зарегистрировал в России первый препарат с линаклотидом, применяемым при терапии синдрома раздраженного кишечника. Данные об этом появились в госреестре лекарств.
Линаклотид был разработан американской Ironwood Pharmaceuticals. Впервые компания вместе с партнерами вывела его на рынок США в 2012 году под торговым названием Linzess, в Европе он появился чуть позже под названием Constella, а на российском рынке его не было.
«Промомед» в 2005 году основал Петр Белый. В портфеле компании более 300 препаратов, включая средства для похудения «Квинсента», «Велгия» и «Тирзетта». Выручка в 2025 году выросла на 75,2% год к году, до 37,6 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза, до 7,2 млрд руб.
Как сообщили “Ъ” в «Промомеде», свой препарат с линаклотидом компания будет продавать под брендом «Линзелакс-Про». Производство, включая синтез субстанции, будет организовано на заводе «Промомеда» «Биохимик» в Саранске.