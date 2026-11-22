Доходы Тюмени сократят на 307 млн рублей в 2027 году
Объем поступлений в бюджет Тюмени на 2027 год составит 47,3 млрд руб., что на 307,2 млн руб. меньше прогнозируемого размера доходов казны на 2026 год (47,6 млрд руб.), следует из проекта главного финансового документа города. Документ с соответствующим показателем внес на рассмотрение депутатов думы мэр Максим Афанасьев.
По сравнению с 2026 годом в администрации ожидают увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (с 17 млрд до 17,3 млрд руб.), на имущество (с 1,9 млрд до 2,4 млрд руб.), доходов от использования муниципального имущества (с 881,7 млн до 945,4 млн руб.), штрафов, санкций и возмещения ущерба (с 319,2 млн до 407,2 млн руб.), доходов от продажи активов (с 110 млн до 150 млн руб.), акцизов (со 105,5 млн до 143 млн руб.) и туристического налога (с 44,5 млн до 90,6 млн руб.). Объем безвозмездных поступлений возрастет с 20,2 млрд до 20,5 млрд руб.
Меньше средств, по сравнению с 2026-м, казна Тюмени получит по налогу на совокупный доход (поступления от него сократятся (с 5,8 млрд до 4,2 млрд руб.) и от государственной пошлины (с 998,9 млн до 976,9 млн руб.).
После рассмотрения проекта бюджета в первом чтении депутаты смогут скорректировать параметры документа. В предложенном мэрией варианте расходы казны по сравнению с 2026 годом будут увеличены с 48,9 млрд до 49,9 млрд руб., размер дефицита — с 1,3 млрд до 2,6 млрд руб.
В скором времени к рассмотрению законопроекта о бюджете на 2027 год также приступят депутаты Тюменской областной думы. Согласно документу, доходы региона по сравнению с 2026 годом могут сократиться на 1,4 млрд руб., а расходы снизиться на 13,6 млрд руб. Меньший объем средств планируется направить на образование, национальную политику, спорт и общегосударственные вопросы, однако урезание не коснется трат на Тюменскую областную думу и губернатора Александра Моора. Дефицит бюджета региона может возрасти с 24,5 млрд до 39,5 млрд руб.