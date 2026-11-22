По сравнению с 2026 годом в администрации ожидают увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (с 17 млрд до 17,3 млрд руб.), на имущество (с 1,9 млрд до 2,4 млрд руб.), доходов от использования муниципального имущества (с 881,7 млн до 945,4 млн руб.), штрафов, санкций и возмещения ущерба (с 319,2 млн до 407,2 млн руб.), доходов от продажи активов (с 110 млн до 150 млн руб.), акцизов (со 105,5 млн до 143 млн руб.) и туристического налога (с 44,5 млн до 90,6 млн руб.). Объем безвозмездных поступлений возрастет с 20,2 млрд до 20,5 млрд руб.