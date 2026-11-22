Проект ФЗ «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был представлен в конце 2024 года. Предполагалось, что распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут использовать абонентский номер, Единую систему идентификации и авторизации (портал «Госуслуги») и Единую биометрическую систему. Госдума планирует доработать законопроект о регулировании видеоигр, чтобы разрешить спорные моменты и принять его в первом чтении уже в этом году. В частности, из законопроекта могут исчезнуть требования к авторизации пользователей, а также будут проработаны вопросы маркировки контента.