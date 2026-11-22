Правительство может поддержать введение прокатных удостоверений для видеоигр
Правительство считает целесообразным ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами. Об этом “Ъ” рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы, и подтвердил еще один собеседник в видеоигровой отрасли. Предлагается обязать создателей и распространителей видеоигр соблюдать обязанности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Речь идет о регистрации проекта в соответствующем реестре Роскомнадзора, хранении данных на территории РФ, а также внедрении СОРМ.
Проект ФЗ «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был представлен в конце 2024 года. Предполагалось, что распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут использовать абонентский номер, Единую систему идентификации и авторизации (портал «Госуслуги») и Единую биометрическую систему. Госдума планирует доработать законопроект о регулировании видеоигр, чтобы разрешить спорные моменты и принять его в первом чтении уже в этом году. В частности, из законопроекта могут исчезнуть требования к авторизации пользователей, а также будут проработаны вопросы маркировки контента.