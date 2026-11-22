Пятнадцатый тур
«Оренбург»—«Балтика» 0:2
Хотулев, 13 (автогол); Голенков, 65
«Акрон»—«Факел» 0:2
Турищев, 43; Пуси, 45+1. Удаление: Бардыбахин («Акрон»), 20
«Рубин»—«Зенит» 3:1
Бабаев, 27; Вуячич, 30; Ходжа, 67 — Луис Энрике, 50. Незабитый пенальти: Сальседо, 27
ЦСКА—«Ахмат» 1:2
Кармо, 69 — Садулаев, 52 (пен.); Мелкадзе, 63
«Динамо» (М)—«Краснодар» 1:1
Гладышев, 27 — Кордоба, 11. Удаление: Осипенко («Динамо»), 44
«Динамо» (Мх)—«Спартак» 1:1
Лесовой, 89 — Зобнин, 14
«Родина»—«Локомотив» 0:1
Мостовой, 8
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Динамо» (М) 15 10 2 3 24:14 32
2. «Зенит» 15 10 1 4 33:18 31
3. «Спартак» 15 9 3 3 28:12 30
4. «Краснодар» 15 7 6 2 26:19 27
5. ЦСКА 15 7 5 3 24:18 26
6. «Ростов» 15 6 4 5 21:19 22
7. «Рубин» 15 5 6 4 17:19 21
8. «Балтика» 15 5 5 5 19:15 20
9. «Крылья Советов» 15 4 6 5 19:23 18
10. «Оренбург» 15 3 8 4 14:16 17
11. «Ахмат» 15 4 5 6 18:20 17
12. «Динамо» (Мх) 15 5 2 8 18:27 17
13. «Локомотив» 15 3 5 7 17:21 14
14. «Родина» 15 3 3 9 15:30 12
15. «Акрон» 15 2 6 7 17:27 12
16. «Факел» 15 2 3 10 11:23 9