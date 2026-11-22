Экс-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан заменили колонию принудительными работами
Суд во Владимирской области заменил бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан оставшуюся часть срока в колонии принудительными работами. Цуркан была осуждена на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии и отбыла больше половины срока. Если решение суда первой инстанции вступит в силу, то женщину поместят в исправительный центр.
В конце 2020 Карина Цуркан была осуждена в закрытом режиме Мосгорсудом за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в пользу молдавской Службы информации и безопасности.
Вышестоящие инстанции оставили приговор в силе, однако Цуркан свою вину так и не признала.