Суд во Владимирской области заменил бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан оставшуюся часть срока в колонии принудительными работами. Цуркан была осуждена на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии и отбыла больше половины срока. Если решение суда первой инстанции вступит в силу, то женщину поместят в исправительный центр.