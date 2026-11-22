«Динамо» сохранило лидерство в Российской премьер-лиге после 15 туров
В 15-м туре чемпионата России по футболу московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Краснодаром» — 1:1. Большую часть матча бело-голубые провели в меньшинстве после удаления Максима Осипенко, но добились результата, который вывел их на первое место. Теперь они на одно очко опережают «Зенит» и на два «Спартак», который упустил победу в гостевой встрече с махачкалинским «Динамо» — 1:1.
Потерпев поражение от «Рубина», лидер чемпионата «Зенит» открыл зеленый коридор своим ближайшим конкурентам — московскому «Динамо» и «Спартаку». Бело-голубым для того, чтобы возглавить турнирную таблицу по итогам первого круга, было достаточно и ничьей, но и соперник им противостоял очень серьезный. После затяжной серии без побед «Краснодар» довольно убедительно разобрался с ЦСКА в прошлом туре, да и с динамовцами уже дважды справился по ходу нынешнего сезона на групповом этапе Кубка России.