Потерпев поражение от «Рубина», лидер чемпионата «Зенит» открыл зеленый коридор своим ближайшим конкурентам — московскому «Динамо» и «Спартаку». Бело-голубым для того, чтобы возглавить турнирную таблицу по итогам первого круга, было достаточно и ничьей, но и соперник им противостоял очень серьезный. После затяжной серии без побед «Краснодар» довольно убедительно разобрался с ЦСКА в прошлом туре, да и с динамовцами уже дважды справился по ходу нынешнего сезона на групповом этапе Кубка России.