Минобороны РФ заявило о подготовке массированных ударов по ТЭК Украины

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российские вооруженные силы неоднократно наносили удары по топливно-энергетическому комплексу и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Например, 8 июля 2026 года Минобороны России сообщило об ударе по предприятию компании «Самсунг-Украина», где производились комплектующие для ракет «Фламинго», а также по цеху сборки беспилотников.

Ранее, 27 июня 2026 года, российские военные наносили удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам с горючим и местам подготовки беспилотников дальнего действия. Эти атаки также стали ответом на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России.

В июне 2026 года, 18 июня, Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, поразив склад ГСМ в Борисполе-2 и нефтеперерабатывающий завод Затурино. Тогда применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники большой дальности.