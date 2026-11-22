Самый яркий пример — победивший в главном конкурсе нидерландско-китайский «Год призрака», вдобавок награжденный за лучший монтаж. Многие события семейной хроники воспроизведены с помощью анимации; она на удивление органично срастается с документальной фактурой. Режиссер Луи Хотхотхот уже давно живет в Нидерландах, но, получая награду, извинялся, что не выучил язык этой страны и потому говорит по-английски.