В Амстердаме завершился международный фестиваль документального кино IDFA
На первый план в современных документальных фильмах выходит жанр автофикшен. Этот жанр, соединяющий элементы биографии автора с художественным вымыслом, страшно моден в современной литературе, аналоги его встречаются и в игровом кино.
Документалистика как будто бы отвергает вымысел, но на самом деле она тоже не может обойтись без преображающих прозу жизни художественных средств, в результате образуются новые экспериментальные формы.
Такими экспериментами отмечены наиболее интересные конкурсные фильмы, и преимущественно они стали призерами фестиваля.
Самый яркий пример — победивший в главном конкурсе нидерландско-китайский «Год призрака», вдобавок награжденный за лучший монтаж. Многие события семейной хроники воспроизведены с помощью анимации; она на удивление органично срастается с документальной фактурой. Режиссер Луи Хотхотхот уже давно живет в Нидерландах, но, получая награду, извинялся, что не выучил язык этой страны и потому говорит по-английски.