Самолет-разведчик НАТО вновь заметили у Калининградской области
Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II в воскресенье, 22 ноября, совершал полеты в районе Калининградской области. Борт находился в воздушном пространстве Литвы и облетал российский регион по кругу, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.
По словам собеседника агентства, самолет прибыл с аэродрома постоянного базирования в Румынии. Он находился на высоте около 9,7 км и использовал в том числе воздушные коридоры, предназначенные для гражданской авиации.
Источник информагентства отметил, что ранее полеты этого самолета по воскресеньям фиксировали редко, однако теперь он появляется в районе Калининградской области практически каждую неделю.
С начала 2026 года Bombardier Artemis II замечали в районе российского региона более 70 раз. Последний такой полет до воскресенья состоялся неделю назад, уточнил собеседник ТАСС.